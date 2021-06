NEW YORK (dpa-AFX) - Das Warten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank geht am Dienstag an der Wall Street weiter. Nach einer zweitägigen Tagung der Fed wird am Mittwoch zwar nicht mit einem Zinsschritt gerechnet, aber mit Spannung auf Aussagen der Währungshüter zum Thema Inflation gewartet. Davor wollen sich die Anleger nicht mehr groß neu positionieren, wie nur wenig bewegte Indikationen für die US-Indizes zeigen.

Der Dow Jones Industrial wurde eine Stunde vor dem Start vom Broker IG auf 34 403 Punkte taxiert und damit wenige Punkte im Plus. Der technologielastige US-Index Nasdaq 100 , der sich am Vortag nach einigen Wochen Pause wieder in Rekordhöhen vorgearbeitet hatte, wird derweil mit 14 131 Punkten auch ganz knapp im Plus gesehen. Während der Nasdaq-Index und auch der marktbreite S&P 500 ihre Rekordrally fortsetzen könnten, ist der Dow von seiner Bestmarke über den 35 000 Punkten noch mehr als 700 Punkte entfernt.