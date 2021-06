Aragen kündigt mehrjährige Partnerschaft mit FMC Corporation an und will agrochemische Pipeline vorantreiben

Aragen Life Sciences (vormals GVK BIO), ein führendes Auftragsforschungs- und Entwicklungsinstitut (Contract Research and Development Organization, CRDO) mit Sitz im indischen Hyderabad, kündigte eine strategische Partnerschaft mit der FMC Corporation, einem weltweit führenden Unternehmen für Innovationen in der Agrarwissenschaft, an, um Lösungen für Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit und professionelle Schädlingsbekämpfung sowie Bodenbewirtschaftung auszuarbeiten. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Aragen den globalen Erforschungs- und Entwicklungsbedarf von FMC in chemischen und biologischen Bereichen sowie bei der Entwicklung chemischer Prozesse unterstützen.

Die Partnerschaft konzentriert sich darauf, die agrochemische Pipeline der FMC Corporation voranzutreiben. „Es ist uns eine Ehre, über diese langfristige Partnerschaft mit FMC eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Pflanzenbauwissenschaft unterstützen und dessen F&E-Bemühungen vorantreiben zu dürfen. Der Ausbau dieser Zusammenarbeit in sämtlichen Aspekten der Erforschung und Entwicklung ist ein Beweis für das Vertrauen und die Zuversicht, die FMC in Aragen hat – wir freuen uns darauf, weitere Erfolgsgeschichten für unseren Partner vorzubereiten“, so Manni Kantipudi, CEO von Aragen.