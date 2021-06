Wer katapultiert sich ins Finale? Sechs Start-ups aus der DACH-Region in der Vorschlussrunde von EIT Health Catapult (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mannheim/Heidelberg (ots) - Auch 2021 bringt EIT Health Catapult innovativeIdeen für die Gesundheitsbranche weiter: Auf der diesjährigen "dHealth"erhielten ausgewählte Start-ups aus der DACH-Region die Chance, ihre Projekte ineinem Online-Pitch-Wettbewerb vor einer Expertenjury zu präsentieren. In dieserPhase des Wettbewerbs kämpften die Teilnehmer darum, eines der 42 Start-ups zuwerden, die ihre Region im Halbfinale vertreten. Nun gab EIT Health Germany diesechs Sieger des DACH-Regionalausscheids in den Bereichen Digital Health,BioTech und Medtech bekannt.Das Accelerator-Programm EIT Health Catapult fördert jedes Jahr ausgewählteeuropäische Start-ups, um die Entwicklung und den Markteintritt innovativerProdukte, Technologien und Dienstleistungen voranzutreiben. Die Teilnehmererhalten umfangreiches Training in den Bereichen Geschäftsmodellierung und-planung, Investitionsverhandlungen und Pitch-Skills. Außerdem treten sie indrei Phasen vor einer Jury aus Experten und potenziellen Investorengegeneinander an. Den Siegern des Finales winkt in den Kategorien DigitalHealth, BioTech und Medtech ein Preisgeld von bis zu 40.000 Euro. Außerdemerhalten sie die Chance auf weitere finanzielle Unterstützung durch verschiedeneSponsoren. Aktuell verkündete EIT Health Germany die sechs teilnehmendenStart-ups aus der DACH-Region, die sich im Rahmen der ersten regionalen Phasefür das Halbfinale im Dezember qualifiziert haben.Kategorie "Digital Health": mentalis (Nürnberg) und Ebenbuild (München)Der Begriff "Digital Health" umfasst die Verknüpfung von Gesundheitsversorgungmit softwarebasierten Lösungen, die Diagnose und Therapien individualisieren undeffizienter machen sollen.Das Nürnberger Unternehmen mentalis will mit einer App-basierten Lösung inVerbindung mit seiner mentalis-Plattform die Behandlung von Patienten mitpsychischen Erkrankungen unterstützen. Hierbei erhalten die Betroffenen über dieApp ein individuelles Coaching und einen evidenzbasierten personalisiertenTherapieplan.Ebenbuild aus München kombiniert in einem neuartigen rechnergestütztenBildgebungsverfahren den klassischen CT-Scan mit physikalisch basiertenSimulationsalgorithmen, um die Lunge von Patienten hochpräzise digitalabzubilden. Der entstandene "digitale Zwilling" der Lunge soll Ärzten -unabhängig von Marke und Fabrikat des Beatmungsgeräts - eine personalisierteprotektive Beatmungstherapie bei Patienten mit akutem Lungenversagenermöglichen.Kategorie "Biotech": Limula (La Tour-de-Peilz) und OmicEra (Planegg)"Biotech" beschäftigt sich interdisziplinär mit der Nutzung von Enzymen, Zellen