Wien, Österreich -* 9 Millionen-Dollar(~EUR 7,4 Mio.)-Investment zur Errichtung eines state-of-the-art Produktions-, Lager- und Vertriebsstandorts für Gummidichtungen* 14.000 Quadratmeter große Anlage im Coweta County Industrial Park* Vorort-Produktion von Dichtungen* Erweiterter Vertrieb für Semperit-Fördergurte* Schaffung von 70 neuen Arbeitsplätzen* Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer EnergieWien, Österreich / Atlanta, Georgia, USA, 15. Juni 2021 - Die börsennotierteSemperit-Gruppe wird im Herbst dieses Jahres eine neue Produktionsstätte fürGummidichtungen in den USA eröffnen und den derzeitigen Hauptsitz sowie dasVertriebslager für Nordamerika von Stone Mountain/Georgia nach Newnan/Georgiaverlegen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 9 Millionen Dollar(ca. EUR 7,4 Mio.); das Unternehmen plant 70 Arbeitsplätze zu schaffen."Kundennähe ist eines der strategischen Leitmotive von Semperit. Mit unseremEngagement und Investitionen in einen marktorientierten Ansatz, stärkereAnwendungsorientierung und schnellere Produktentwicklung wollen wir das Wachstumin Nord- und Südamerika vorantreiben", sagt Dr. Martin Füllenbach, CEO derSemperit AG Holding.Es ist davon auszugehen, dass im nordamerikanischen Infrastruktur- und Bausektorbis 2030 rund 212 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden. "Wir haben in denletzten Jahren ein erhebliches Wachstum in Nord- und Südamerika gesehen und sinddavon überzeugt, dass unser verstärkter regionaler Fokus sowie die Errichtungdes US-Headquarters in Kombination mit einer neuen Produktion vor Ort uns dabeiunterstützen werden, den gestiegenen Kundenanforderungen gerecht zu werden undunsere Kunden schneller und effizienter zu bedienen", sagt Irene Coughlin,Managing Director Americas. "Der neue Hauptsitz und die neue Produktion werdenauch eine verbesserte Betriebseffizienz, ein verbessertes Lieferketten- undLogistikmanagement sowie eine verbesserte Kommunikation innerhalb unserer Regionermöglichen."Neuer Standort und hochmoderne AnlageNach einjähriger Planung und Standortsuche wird Semperit seinen derzeitigenHauptsitz für Nord- und Südamerika von Stone Mountain, Georgia, an einen neuen,14.000 Quadratmeter umfassenden Standort im Coweta Industrial Park in Newnan,Georgia, verlegen. Die Anlage, deren Eröffnung für den 1. November 2021 geplantist, wird neben Verwaltungsräumlichkeiten Produktionslinien fürGebäudefassadendichtungen, Fensterdichtungen, Straßen- und Brückendehnungsfugensowie weitere Dichtungskomponenten auch erweiterte Lager- undVertriebskapazitäten für das gesamte Dichtungs- und Fördergurtportfolioumfassen.Nachhaltiges EngagementIm Einklang mit den Zielsetzungen in den Bereichen Umweltschutz, Reduktion vonAbfällen und geringerem Energieverbrauch wird die neue US-Anlage zu 100 % auserneuerbaren Energiequellen gespeist.Schaffung von ArbeitsplätzenIn den Bereichen Produktion, Vertrieb, Verkauf, Fachpersonal und Kundendienstwerden 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese Investition in die Erweiterungder Produktions-, Lager- und Vertriebskapazitäten ist ein Signal für dielangfristigen Wachstumspläne bei der Belieferung von Erstausrüstern, Transport-,Fertigungs-, Bergbau-, Rohstoff- und Baukunden in ganz Nord- und Südamerika.