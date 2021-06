LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65



Selskabsmeddelelse nr. 11-2021.

Møns Bank A/S udsteder Senior Non-Preferred (SNP)

Møns Bank A/S har som del af den løbende proces med at optimere bankens sammensætning af nedskrivningsegnede passiver (NEP) indgået aftale om at udstede DKK 35 mio. ikke-foranstillet seniorgæld (Senior Non-Preferred).

Udstedelsen sker i forbindelse med etablering af NEP-Fonden under Kapitalforeningen Investin Pro forvaltet af Nykredit Portefølje Administration, som henvender sig til institutionelle kunder. Obligationerne udstedes med valør d. 18. juni 2021 og har en løbetid på 5 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år.

Udstedelsen af Senior Non-Preferred kapital sker som en del af bankens kapitalplan, med det formål, at dække bankens NEP-tillæg som indfases i de kommende år.

Nykredit Bank A/S er arrangør af udstedelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Økonomichef, Rasmus Svane, tlf. 5586 1568, rs@moensbank.dk

Venlig hilsen



MØNS BANK

Flemming Jensen

Bankdirektør

Attachment