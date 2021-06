Bottrop (ots) - Nach zehn Jahren "InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop"

legen die Stadt Bottrop und die Innovation City Management GmbH (ICM)

(https://www.icm.de/) heute die Bilanz des Klimastadt-Projektes vor. Das Ziel,

die CO2-Emissionen in einem Pilotgebiet mit 70.000 Einwohner:innen um die Hälfte

zu reduzieren, wurde erreicht. Das vom Initiativkreis Ruhr (http://www.i-r.de)

angestoßene Projekt beweist, dass sich Klimaschutzmaßnahmen volkswirtschaftlich

auszahlen.



Laut Berechnungen der ICM konnte der CO2-Ausstoß von 2009 bis 2020 um rund 50

Prozent gesenkt werden. Für das Abschlussjahr 2020, für das konkrete

Verbrauchsdaten der Energieversorger erst 2022 vorliegen, hat die ICM die hohe

Modernisierungsquote in Bottrop in ihre Prognosen mit einbezogen. Das Wuppertal

Institut für Klima, Umwelt, Energie hat für das Jahr 2020 mit bundesweiten

Prognosewerten kalkuliert und kommt auf eine Minderung von 47 bis 49 Prozent und

bestätigt damit, dass die angestrebte Halbierung erreicht worden ist. Die im

Jahr 2009 erhobenen Daten bilden die Basis für die wissenschaftliche Evaluation

des Projektzeitraums von 2010 bis 2020.





ICM-Geschäftsführer Burkhard Drescher: "Der CO2-Wert ist ein Indikator in derInnovationCity und wir haben die Halbierung der Treibhausgase geschafft. Nochentscheidender aber ist die Vielzahl der Ergebnisse, die den nachhaltigen Wandelvon der Kohlestadt zur Klimastadt belegen."Das sind die wichtigsten Ergebnisse nach Berechnungen der ICM:- Bottrop belegt unter allen Großstädten in NRW den Spitzenplatz bei derPhotovoltaik-Dichte pro Einwohner.- Die von Wohngebäuden ausgehenden CO2-Emissionen (CO2-Äquivalente CO2[äq] = THGTreibhausgase) sind im Bund von 2010 bis 2020 um 19 % zurückgegangen. In derInnovationCity gingen die Emissionen sehr viel deutlicher zurück: um 47 %.- Im Sektor Arbeit / Industrie ist der CO2-Ausstoß (THG) von 2009-2020 aufBundesebene um 5,3 % gesunken, in der InnovationCity um 56 %.- Der CO2-Ausstoß pro Kopf (THG, ohne den Sektor Verkehr) lag 2020 im BottroperModellgebiet bei 2,44 Tonnen pro Jahr (t/a), bundesweit bei 6,11 t/a.- 3.657 Wohngebäude wurden modernisiert - das sind rund 36 % des gesamtenBestandes. Die jährliche energetische Modernisierungsrate liegt in derInnovationCity bei 3,3 %, d.h. im Durchschnitt sind pro Jahr 3,3 % derWohngebäude teilweise oder komplett energetisch modernisiert worden.- 2,7 Mio. Euro Modernisierungsförderung stießen Gesamtinvestitionen von mehrals 20 Mio. Euro an.- 11.355 Menschen nahmen an 437 Veranstaltungen der ICM teil.- 3.954 Energieberatungen wurden bis 31.12.2020 durchgeführt und damit mehr als