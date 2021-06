Die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining sieht sich seit April einer Korrektur ausgesetzt.

Die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining sieht sich seit April einer Korrektur ausgesetzt. Zuletzt verstand es der Wert jedoch, eine Stabilisierung der Lage herbeizuführen. Ob die Bodenbildung allerdings gelingen wird, ist noch offen.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung stand der derzeit zentrale Unterstützungsbereich im Fokus des Handelsgeschehens. Damals hieß es unter anderem „[…] Die Korrektur entwickelte veritable Dynamik. Auf dem Weg nach unten gingen einige wichtige Unterstützungen verloren. Vor allem der Verlust der Zone um 15,2 CAD und der Verlust der 14 CAD wiegen schwer. Nun muss es darum gehen, den zentralen Unterstützungsbereich 12,5 / 12,0 CAD erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, könnte es noch einmal prekär werden. Um für erste Entspannung zu sorgen, muss es für Lundin Mining zurück über die 14,0 CAD gehen. […]“



Die gute Nachricht an dieser Stelle vorweg. Lundin Mining gelang es zuletzt, die Zone 12,5 / 12,0 CAD zu verteidigen und so eine Ausdehnung des Korrekturszenarios zu vermeiden. Allerdings mahnt das nach wie vor zu beobachtende Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren zur Vorsicht. Die jüngsten Versuche auf der Oberseite verpufften bereits im Bereich von 13+ CAD. Die so wichtige Rückeroberung der 14 CAD blieb aus.

Kurzum. Die Konsolidierungstendenzen, denen aktuell auch die Industriemetalle ausgesetzt sind, schlagen auf die Aktie durch. Die Luft ist erst einmal raus bei Lundin Mining. Kurzfristig muss die Aktie weiterhin an einem Boden im Bereich von 12,5 / 12,0 CAD arbeiten. Eine erste charttechnische Entspannung würde es bei einer Rückkehr über die 14,0 CAD geben.