Düsseldorf (ots) -



- Der Bericht der Economist Intelligence Unit (EIU) "Connecting Learners:

Narrowing the Educational Divide" hebt vier Schlüsselbereiche für

sektorübergreifende Zusammenarbeit hervor.

- Ericsson ist ein früher Förderer und globaler UNICEF-Partner für die

Kartierung der Schulvernetzung zur Unterstützung der Giga-Initiative.

- Die Vernetzung von Schulen und der Zugang zu qualitativ hochwertigem,

digitalem Lernen trägt dazu bei, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu

erreichen und ist Katalysator für individuellen, regionalen und nationalen

wirtschaftlichen Erfolg.



Ein von Ericsson (NASDAQ: ERIC) in Auftrag gegebener Bericht der Economist

Intelligence Unit (EIU) hat herausgefunden, dass Länder mit geringer

Breitbandanbindung das Potenzial haben, eine BIP-Steigerung von bis zu 20

Prozent zu erzielen, wenn sie Schulen an das Internet anschließen.







herausragende Ideen zu entwickeln, was wiederum zu wirtschaftlicher Entwicklung

und zur Entstehung von Arbeitsplätzen führt. Eine Analyse der EIU zeigt, dass

für jede 10-prozentige Steigerung der Schulanbindung in einem Land das

Pro-Kopf-BIP um 1,1 Prozent steigen könnte.



Im Kontext des westafrikanischen Landes Niger kommt der Bericht zu dem Ergebnis,

dass eine Optimierung der Schulanbindung auf finnisches Niveau das BIP pro Kopf

um fast 20 Prozent steigern könnte - von 550 US-Dollar pro Person im Basisjahr

auf 660 US-Dollar pro Person im Jahr 2025.



Der Bericht konzentriert sich auf vier Schlüsselaktionen, um eine derartig

positive Veränderung herbeizuführen:



1. Zusammenarbeit ist der Schlüssel: Eine ganzheitliche, öffentlich-private

Partnerschafts-strategie ist erforderlich, um die Bemühungen mit den

Interessengruppen zu koordinieren, damit Hindernisse für die Schulanbindung

gelöst werden.

2. Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit: Der Aufbau einer Infrastruktur, die den

Zugang zum Internet ermöglicht, ist ein Ausgangspunkt. Die Qualität der

Verbindung und damit verbundene Kosten sind weitere entscheidende Faktoren.

3. Integration des Internets und digitaler Tools in den Unterricht: Sobald der

Zugang zu Schulkonnektivität erreicht ist, muss sie in den Lehrplan

inkludiert werden. Die LehrerInnen müssen darin geschult werden, Technologie

in den Lernalltag zu integrieren.

4. Kinder online schützen: Schulkonnektivität bietet Möglichkeiten für Kinder.

Es müssen zusätzliche Schritte unternommen werden, um eine gesunde und

geschützte Online-Lernumgebung zu gewährleisten. Die Internetnutzung muss

ordnungsgemäß verwaltet werden, um Sicherheit für die NutzerInnen zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



