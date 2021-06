Wirtschaftsressortleitung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stellt sich neu auf

Frankfurt am Main (ots) - Maja Brankovic tritt zum 1. September in das

Patrick Bernau ist seit 2018 verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Geld& Mehr. Er begann 2006 bei der F.A.Z. und leitete von 2012 bis 2018 dieWirtschafts- und Finanzberichterstattung im Internet. Ralph Bollmann, seit 2011wirtschaftspolitischer Korrespondent der F.A.S. in Berlin, wurde 2017stellvertretender Leiter des Ressorts.Georg Meck, seit 2016 verantwortlicher Redakteur Wirtschaft und Geld & Mehr,wird aus eigenem Wunsch zum 1. Oktober neue berufliche Wege gehen. Meck hat seitder Gründung der F.A.S. im Jahr 2001 die hohe Qualität derWirtschaftsberichterstattung maßgeblich geprägt. Für seine pointierte Analysenund Unternehmerporträts wurde er mehrfach ausgezeichnet.Gerald Braunberger, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung : "Ich dankeGeorg Meck für sein Engagement und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit undwünsche ihm alles Gute für seine berufliche und persönliche Zukunft. Gleichfallsfreue ich mich sehr, Maja Brankovic im Leitungsteam zu begrüßen. In der neuenAufstellung wollen wir an unserem anspruchsvollen Qualitätsjournalismusfesthalten und gleichzeitig neue Themen und Leserkreise erschließen."Pressekontakt:Petra HoffmannFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-2749E-Mail: mailto:pe.hoffmann@faz.dehttp://www.faz.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33296/4942648OTS: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung