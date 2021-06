München - Der Countdown läuft. Mit letzten Gesprächen, einem kurzen Spaziergang und einem leichten Aufwärmprogramm hat sich die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag nochmals intensiv auf den EM-Auftaktgegner Frankreich vorbereitet. Joachim Löw will in einer letzten Ansprache vor dem Anpfiff am Abend (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) vor allem auf Emotionen setzen. Am Vorabend hatte der 61-Jährige nochmals Gespräch mit einzelnen Spielern, den verschiedenen Mannschaftsteilen sowie dem ganzen Team geführt.

Tubize - In einer ungewöhnlichen Pressekonferenz haben sich die belgischen Teamärzte am Dienstag zur schnellen Genesung von Dortmunds Fußballprofi Axel Witsel geäußert. Geert Declercq und Lieven Maesschalk sagten dabei im Teamcamp des Mitfavoriten in Tubize, dass eine Rückkehr des 32-Jährigen bei der laufenden Fußball-EM medizinisch absolut vertretbar ist. Es sei schwer, die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls zu beziffern. Das Risiko sei nicht bei null, aber es sei ein kalkulierbares, sagte Declerq. Witsel hatte im Januar einen Achillessehnenriss erlitten und fiel für den Rest der Bundesliga-Saison aus.

Niederlande rechnen gegen Österreich wieder mit de Ligt

Zeist - Die Niederlande rechnen im Spitzenspiel der EM-Vorrundengruppe C gegen Österreich am Donnerstag wieder mit Matthijs de Ligt. Der Verteidiger von Juventus Turin hatte beim Auftaktsieg gegen die Ukraine noch wegen Leistenbeschwerden gefehlt, trainierte am Dienstag aber wieder komplett mit der Mannschaft.

Fußball-EM für Russlands Routinier Schirkow vorzeitig beendet

St. Petersburg - Für den Routinier Juri Schirkow ist die Fußball-EM vorzeitig beendet. Dies schrieb der russische Fußballverband am Dienstag bei Twitter und verwies auf eine Oberschenkelverletzung, die Schirkow am Wochenende erlitten hatte. Schirkow hatte sich beim 0:3 gegen Belgien verletzt und wurde ausgewechselt. Der 37 Jahre alte Routinier ist der mit Abstand erfahrenste Spieler im Kader der Russen und hatte die Partie als Linksverteidiger begonnen.

# Notizblock



* * * *

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt

## Kontakte

- Redaktion: Stefan Tabeling (Berlin), +49 30 285232232 /div/DP/fba