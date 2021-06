Und alle Klimaziele sind nur mit einem kräftigen Ausbau der Windenergie erreichbar wie gestern der Riesenauftrag aus down Under bestätigt: Für Stromerzeugung. Aber auch für die Produktion grünen Wasserstoffs. Nordex wird kräftig daran profitieren und heute wieder ein Auftrag – wenn auch einige Nummern kleiner – aber „auch Kleinvieh macht Mist“ – und die Konditionen werden je Anlage wahrscheinlich lukrativer sein:

RWE gewinnt Ausschreibung plus eine Turbine für Bürgerenergiegesellschaft – und alle von Nordex!

Erfolg für RWE bei einer Auktion für Windenergieanlagen an Land: In Niedersachsen hat der Windpark Sandbostel-Bevern von der Bundesnetzagentur (BNetzA) den Zuschlag erhalten. Errichtet werden an dem Standort im nördlichen Landkreis Rotenburg Windkraftanlagen des Herstellers Nordex mit einer Leistung von jeweils 5,7 Megawatt (MW).

Drei Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 17,1 MW gehören RWE. Eine weitere Anlage hat RWE an diesem Standort für eine lokale Bürgerenergiegesellschaft geplant. RWE wird die Errichtung dieser Anlage dienstleistend übernehmen. Mit dem Bau des Windparks soll im kommenden Jahr begonnen werden. Nach seiner Fertigstellung werden die vier Windkraftanalgen ausreichend grünen Strom produzieren, um umgerechnet mehr als 15.500 Haushalte zu versorgen.