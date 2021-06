DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung

wallstreet:online AG beschließt Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens



15.06.2021 / 17:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.



Berlin, 15. Juni 2021 - Der Vorstand der wallstreet:online AG ("wallstreet:online" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GS609) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 1.438.214 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") auszugeben, was einem Betrag von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, und die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien für die Wachstumsbereiche der Unternehmensgruppe zu investieren. Die Neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020 an dividendenberechtigt. Der Platzierungspreis je neuer Aktie wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit sofortiger Wirkung beginnt. Die Platzierung wird durch das Bankhaus Metzler durchgeführt. Mitteilende Person: Matthias Hach, Vorstandsvorsitzender Wichtige Hinweise Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Jurisdiktionen darstellen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



