flatex: Weiteres Wachstum erwartet

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat sich das Geschäftsmodell der flatex AG trotz der im Vergleich zum Jahresanfang niedrigeren Volatilität an den Aktienmärkten als robust erwiesen. Zudem solle sich der volle Effekt der Synergien mit DEGIRO bis zum Ende des ersten Halbjahres zeigen. Bereits im Mai habe das Unternehmen einen neuen Ausblick für das Kundenwachstum genannt und demnach das Mittelfristziel angehoben. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 170,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



