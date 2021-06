Eine Zertifikatestrategie auf die FACC-Aktie kann – richtig dosiert – eine interessante Portfoliobeimischung für spekulativ ausgerichtete Anleger sein, die auf seitwärts tendierende Kurse setzen.

FACC (ISIN AT00000FACC2) ist ein österreichischer Luftfahrtzulieferer mit einem chinesischen Mehrheitsaktionär (55 Prozent Aviation Industry Corporation of China Ltd.) und unterteilt seine Aktivitäten in die drei Bereiche Aerostructures (Leichtbaukomponenten), Engines & Nacelles (Optimierung von Triebwerken) und Cabin Interiors (Erstausstattung und Refurbishments). Kunden sind unter anderem Airbus und Boeing sowie die chinesische Comac. FACC hat stark unter Covid-19 gelitten und gehört zu den heißeren „Reopening-Plays“: Die Volatilität ist entsprechend hoch – das führt zu attraktiven Konditionen für Anleger, die spekulative Positionen zu managen wissen.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)