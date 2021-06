Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Die Aktie der Firma BioNTech steht momentan schwer unter Beschuss. Der Kurs rutscht immer weiter ab und kann sich nun von der Marke von 200 Euro verabschieden. Es scheint so, als hätte auch der Impfstoff von BioNTech ein paar schwerwiegende Nebenwirkungen, die es erst einmal aus der Welt zu schaffen gibt. Sind die Impfstoffe etwa doch zu unerforscht?

Diese Nachricht war heute wie ein Schock. Denn auch in den USA wurden nun vermehrt Fälle von Herzmuskelentzünden festgestellt, was die Anleger erstmal aufhorchen ließ. Die Lage ist noch extrem unübersichtlich, wirft aber zunächst einmal ein verdammt schlechtes Licht auf das Unternehmen. Das spiegelt sich natürlich auch im Kurswert wider! Was für eine dramatische Entwicklung.

Damit hatte wahrscheinlich niemand gerechnet. BioNTech wirkte wie ein grundsolides Unternehmen, das auf dem Aktienmarkt nur einen Weg kennt: Nach oben! Dieser Aufwärtstrend wurde nun aber von den Schreckensnachrichten gestoppt. Der Kurs rutscht in die roten Zahlen und muss ein Minus von 0,88 Prozent und 1,60 Euro verkraften. Der Kurswert misst nur noch 180,20 Euro!

