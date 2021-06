Polymateria wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technology Pioneer ausgezeichnet

Polymateria, das in London ansässige britische Technologieunternehmen, das im vergangenen Jahr den weltweit ersten vollständig recyclingfähigen, biologisch abbaubaren Kunststoff produzierte, wurde vom Weltwirtschaftsforum aus Hunderten von Kandidaten zu einem der „Technology Pioneers“ ernannt. Polymateria ist aus dem Gründerzentrum des Imperial College London hervorgegangen und hat sich ein vielfältiges Portfolio an Kunden und Partnern erarbeitet. Zu diesen zählen unter anderem Indorama Ventures, die Hollywood-Schauspielerin Robin Wright, die Rennserie Extreme E, Rolling Loud Festivals, das Sport-TV-Netzwerk DAZN und die indische Bundesregierung.

Bei den Technology Pioneers des Weltwirtschaftsforums handelt es sich um Unternehmen aus der ganzen Welt, die sich in der Frühphase oder in der Wachstumsphase befinden und sich mit dem Einsatz neuer Technologien und Innovationen beschäftigen, die potenziell maßgeblichen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben werden.

Aufgrund der Ernennung zum Technology Pioneer wird Niall Dunne, CEO von Polymateria, dazu eingeladen, an Aktivitäten, Veranstaltungen und Diskussionen des Weltwirtschaftsforums im weiteren Jahresverlauf teilzunehmen. Polymateria wird in den kommenden zwei Jahren auch zu den Initiativen des Forums beitragen und zusammen mit führenden Akteuren aus aller Welt an der Lösung wichtiger industrieller und gesellschaftlicher Probleme mitarbeiten.

„Wir freuen uns sehr, Polymateria in unserer Gruppe der Technology Pioneers 2021 willkommen zu heißen“, so Susan Nesbitt, Leiterin der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums. „Polymateria und die anderen Technology Pioneers arbeiten an Technologien, die Lösungen für einige der dringendsten Probleme unserer Gesellschaft bieten. Wir freuen uns auf die Unterstützung, die diese Unternehmen dem Weltwirtschaftsforum bei dessen Einsatz für einen bessere Welt leisten.“

„Es ist großartig, vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier ausgezeichnet zu werden“, so Niall Dunne, CEO von Polymateria. „Seit der Gründung unseres Unternehmens beschäftigen wir uns intensiv mit der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit und der erforderlichen Größe, die es braucht, um die Krise der Plastikverschmutzung zu lösen. Diese intensive Arbeit hat zu einer Reihe von wissenschaftlich fundierten Durchbrüchen geführt, die durch neue, weltweit führende Standards speziell für die Materialien gestützt und validiert wurden, die mit größter Wahrscheinlichkeit in die Natur gelangen. Es ist auch klar, dass der Erfolg von Innovationen in diesem Bereich letztendlich davon abhängt, künftige Verbrauchergenerationen dazu zu befähigen, sich bei den entsprechenden Branchen und anderen Interessengruppen für die notwendigen Veränderungen einzusetzen. Dies wird unsere oberste Priorität bei der Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum sein.“