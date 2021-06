ČSOB Insurance wählt Earnix für die Implementierung personalisierter Verbraucherprodukte und Tarife

Earnix, ein globaler Anbieter von hochentwickeltem Rating, fortschrittlicher Preisgestaltung und Produktpersonalisierungslösungen für Versicherer und Banken, wurde von einem der größten Bank- und Versicherungsinstitute in der Tschechischen Republik, der ČSOB Group ausgewählt, um das personalisierte Analysesystem von Earnix in sein Privatkundengeschäft zu integrieren. Dank hochmoderner Analyseverfahren, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) bietet die „Personalize-It”-Lösung von Earnix das optimale Produktbündel für Versicherungskunden, gestaltet dabei das Kauferlebnis hochgradig personalisiert und steigert die Kundenzufriedenheit, wobei die Konvertierungs- und Retentionsraten verbessert werden.

„Mithilfe unserer Lösung kann ČSOB Insurance die Personalisierung auf ein höheres Niveau anheben, wobei die Geschäftsziele erreicht und ein Wettbewerbsvorteil auf dem Markt aufrechterhalten werden kann", so Udi Ziv, CEO von Earnix. „In einer Zeit in der die Käufer mit Dutzenden von Versicherungsoptionen ausgestattet werden, befähigen wir die Versicherer, sich als beste Wahl für die Kunden auf allen globalen Märkten zu positionieren.”