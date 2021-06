Neue Studie prüft den Einfluss der ORi-gesteuerten Sauerstoff-Titration auf die Hyperoxämie-vermittelte Morbidität bei Beatmung einer Lunge Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 15.06.2021, 19:09 | 48 | 0 | 0 15.06.2021, 19:09 | Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Ergebnisse einer Studie bekannt, die im Turkish Journal of Medical Sciences veröffentlicht wurde. Dr. Ayten Saracoglu und Kollegen vom Marmara University Pendik Training and Research Hospital in Istanbul untersuchten in dieser Studie die Fähigkeit von ORi, die Sauerstoffzufuhr zu bestimmen, indem sie die Auswirkung auf die Hyperoxämie-vermittelte Morbidität während der Beatmung einer Lungenseite (one-lung ventilation, OLV) im Rahmen der Thoraxchirurgie maßen.1 Sie folgerten, dass die ORi-geführte Sauerstoff-Titration „den Krankenhausaufenthalt verkürzen und die Sicherheit der Patienten erhöhen kann“. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210615006040/de/ Masimo Root with ORi (Photo: Business Wire) ORi, seit 2014 auch außerhalb der USA erhältlich, ist ein nicht-invasiver und fortlaufender Parameter, der einen zusätzlichen Einblick in den Sauerstoffstatus eines Patienten unter Sauerstoffzufuhr geben soll. ORi wird durch die Puls-CO-Oximetrie-Plattform rainbow für mehrere Wellenlängen ermöglicht und wird zusammen mit der Sauerstoffsättigung (SpO 2 ) bereitgestellt, die durch die klinisch bewährte SET-Pulsoximetrie von Masimo gemessen wird. Angesichts der Tatsache, dass während der OLV, einer häufig angewandten Technik zur Erleichterung einer Vielzahl von pulmonalen Eingriffen, üblicherweise eine zusätzliche Sauerstoffverabreichung mit einem Anteil von 100 % an eingeatmetem Sauerstoff (FiO 2 ) verwendet wird, was die Patienten der Möglichkeit einer Hyperoxie-induzierten Lungenschädigung aussetzt, wollten die Forscher ermitteln, ob ORi „Patienten mit einer nicht-invasiven Sonde während der OLV vor den schädlichen Auswirkungen der Hyperoxämie schützen kann.“ Sie unterteilten 103 Patienten mit Lungentumoren (18–70 Jahre alt, ASA I-III), die zwischen September 2018 und September 2019 aufgenommen wurden und eine OLV als Teil einer elektiven Thoraxchirurgie benötigten, in vier Gruppen, wie unten aufgeführt: Group Anzahl

der

Testpersonen Dauer von

OLV mit

FiO 2 > 60 % Durchschnittliche FiO 2-

Werte 1: Sauerstoff-Titration ohne ORi, Low-Flow-Anästhesie (1 L/min) 25 67,6 ± 97,5 Min.







