BGH sieht im VW-Abgasskandal Anspruch auf Schadensersatz nach Fahrzeug-Verkauf / VW-Dieselgate nicht zu Ende / Dr. Stoll & Sauer hält Klagen weiter für aussichtsreich

Lahr (ots) - Im Diesel-Abgasskandal der Volkswagen AG steht ein weiteres Kapitelzur Entscheidung an. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 15. Juni 2021 in einervorläufigen Einschätzung klar gemacht, dass Verbraucher auch nach dem Verkaufeines manipulierten Fahrzeugs gegenüber VW Anspruch auf Schadensersatz haben.Mit einem abschließenden Urteil ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Für dieKanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zeigen die Äußerungendes 6. Senats deutlich: Der VW-Skandal ist noch lange nicht zu Ende. Klagen sindzum Skandalmotor EA189 weiter aussichtsreich. Und beim Nachfolgemodell - dem Diesel EA288 - hat an Gerichten eine verbraucherfreundliche Wende eingesetzt.Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal und rät betroffenenVerbrauchern zur Beratung im kostenfreien Online-Check.(https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) Die Inhaber haben in derVW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Euro-Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) ausverhandelt unddamit Rechtsgeschichte (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/ende-der-musterklage-27000-verbraucher-lehnen-vw-vergleich-ab-kanzlei-dr)geschrieben.Zwei Spezialfälle im Diesel-Abgasskandal von VW vor dem BGHDer BGH in Karlsruhe verhandelte am 15. Juni 2021 zwei ähnlich gelagerte Fälleim Diesel-Abgasskandal von VW. Letztlich ging es um die Frage, ob Verbrauchernein Schadensersatz zusteht, obwohl sie ihren VW-Diesel bereits verkauft haben.Nach vorläufiger Einschätzung des sechsten Zivilsenats steht den Verbraucherntatsächlich Schadensersatz zu. Für die Berechnung von Ansprüchen tritt an dieStelle des Wagens dann der Verkaufspreis. Das zu erwartendeverbraucherfreundliche Urteil ist auch auf andere im Abgasskandal verwickeltenHersteller anwendbar. Das gilt nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geradeim aktuellen Fiat-Chrysler-Skandal, der die Reise- und Wohnmobilbranchedurchschüttelt. Hier die einzelnen verhandelten BGH-Fälle kurz zusammengefasst:- Im ersten Fall geht es um einen VW mit dem Skandaldiesel EA189. Unstrittig istdie nachweisliche Manipulation des Diesel-Motors. Die Klägerin hat dasFahrzeug bereits verkauft, fordert aber dennoch Schadensersatz von Volkswagen.Das Oberlandesgericht Köln gab der Frau recht. Schließlich war das Fahrzeugbeim Kauf mangelhaft. Der Schaden war damit bereits eingetreten. Wie es jetzt