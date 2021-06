dLocal erschließt internationalen Verkäufern den brasilianischen Markt

dLocal, eine technologieorientierte Zahlungsplattform, die es weltweit tätigen Handelsunternehmen ermöglicht, mit Milliarden von Verbrauchern in aufstrebenden Ländern in Verbindung zu treten, meldete heute das Erreichen eines neuen Meilensteins. Die neue Vereinbarung ermöglicht es ausländischen Händlern zum ersten Mal, ihre Produkte in Brasilien über den Online-Shop von Amazon mit Hilfe der neuen Marktplatzlösung von dLocal zu verkaufen.

Über dLocal kann Amazon seinen internationalen Verkäufern auf amazon.com.br jetzt ihren Umsatzanteil in US-Dollar auszahlen. Diese Vereinbarung öffnet den Online-Shop Amazon.com.br auf noch nie dagewesene Weise für internationale Verkäufer und ermöglicht es ihnen, ihre Waren in Brasilien zu verkaufen, was sowohl die Markteinführungszeiten verkürzt als auch die Betriebskosten minimiert und den Zugang zur brasilianischen Kundschaft erleichtert.