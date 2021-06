Berlin (ots) -



- Kleinere Unternehmen, mit rund 100 Mitarbeiter:innen, glänzen in der Pandemie

mit besserem Kundenservice - große Unternehmen fallen zurück

- Schlechter Service erhöht die Wahrscheinlichkeit um 30 Prozent, dass Kunden

Marken den Rücken kehren

- Deutsche zeigen sich in der Corona-Krise deutlich freundlicher gegenüber dem

Kundenservice



Freshworks Inc., Anbieter einer innovativen Software zur Kundenbindung, hat in

der international repräsentativen Studie* (Befragung unter 10.500 Erwachsenen)

"State of the Customer" das aktuelle Kundenverhalten und die künftigen

Anforderungen an Unternehmen erfasst. Kernergebnisse der Erhebung: Nach Ende der

Krise wollen 94 Prozent der deutschen Kund:innen verstärkt lokal shoppen. Im

Vergleich: Während der aktuellen Krise legen nur 40 Prozent einen verstärkten

Fokus auf lokales Einkaufen. Dabei spielt der persönliche Aspekt eine besondere

Rolle: 90 Prozent planen nach Ende der Pandemie verstärkt bei Unternehmen

einzukaufen, die ihre Angestellten gut behandeln. Doch auch das klassische

Online-Shopping kommt nach der Pandemie nicht zu kurz: 78 Prozent haben vor auch

weiterhin vermehrt online zu shoppen. Im internationalen Vergleich ist das

allerdings der geringste Wert.









Ungeachtet der Pandemie legen die Deutschen einen großen Wert auf guten

Kundenservice. 27 Prozent aller Befragten zeigen sich davon genervt, dass die

Pandemie als "Ausrede" für schlechten Kundenservice herhält. Dabei mussten

bereits fast ein Viertel (24 Prozent) der Konsument:innen im Verlauf der

Pandemie schlechten Kundenservice hinnehmen. Die Auswirkungen eines schlechten

Kundenerlebnisses sind dabei eklatant: 30 Prozent geben an, dass die Pandemie

die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass sie als Reaktion auf einen schlechten

Kundenservice eine Marke nicht mehr kaufen. Die Wichtigkeit eines guten

Kundenservices zeigt sich auch darin, dass 24 Prozent angeben, dass sie nach der

Pandemie vor allem Unternehmen unterstützen möchten, welche in der Pandemie

guten Kundenservice geboten haben. Nur zwölf Prozent geben an, dass das

Verhalten von Unternehmen in der Pandemie keinen Einfluss auf die Markennutzung

hat.



Kleinere Unternehmen überzeugen mit gutem Kundenservice



Auf die Frage, ob sich der Kundenservice in der Pandemie verbessert oder

verschlechtert hat, sind sich die Befragten in Deutschland uneinig. 56 Prozent

geben an, dass sich der Service nicht verändert hat, 24 Prozent sehen eine

Verschlechterung, allerdings bemerken auch 20 Prozent eine Verbesserung.



Mit Blick auf die Unternehmensgröße zeigen sich jedoch signifikante Seite 2 ► Seite 1 von 2



Guter Kundenservice ist für die Deutschen auch in der Pandemie essenziellUngeachtet der Pandemie legen die Deutschen einen großen Wert auf gutenKundenservice. 27 Prozent aller Befragten zeigen sich davon genervt, dass diePandemie als "Ausrede" für schlechten Kundenservice herhält. Dabei musstenbereits fast ein Viertel (24 Prozent) der Konsument:innen im Verlauf derPandemie schlechten Kundenservice hinnehmen. Die Auswirkungen eines schlechtenKundenerlebnisses sind dabei eklatant: 30 Prozent geben an, dass die Pandemiedie Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass sie als Reaktion auf einen schlechtenKundenservice eine Marke nicht mehr kaufen. Die Wichtigkeit eines gutenKundenservices zeigt sich auch darin, dass 24 Prozent angeben, dass sie nach derPandemie vor allem Unternehmen unterstützen möchten, welche in der Pandemieguten Kundenservice geboten haben. Nur zwölf Prozent geben an, dass dasVerhalten von Unternehmen in der Pandemie keinen Einfluss auf die Markennutzunghat.Kleinere Unternehmen überzeugen mit gutem KundenserviceAuf die Frage, ob sich der Kundenservice in der Pandemie verbessert oderverschlechtert hat, sind sich die Befragten in Deutschland uneinig. 56 Prozentgeben an, dass sich der Service nicht verändert hat, 24 Prozent sehen eineVerschlechterung, allerdings bemerken auch 20 Prozent eine Verbesserung.Mit Blick auf die Unternehmensgröße zeigen sich jedoch signifikante