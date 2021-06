Unifrax kündigt SiFAB-Fertigungslinie an

Unifrax , ein weltweit führender Hersteller von hochleistungsfähigen Spezialfaserprodukten mit Hauptsitz in Buffalo, New York, gab heute Pläne für den Bau seiner ersten großen Fertigungslinie für SiFAB (Silicon Fiber Anode Material) in seiner Anlage im Norden von Zentral-Indiana bekannt, mit der bis Ende 2023 bis zu 74 neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.

SiFAB ist eine proprietäre Siliziumanodentechnologie für Batterien, die eine deutlich höhere Energiedichte in Lithium-Ionen-Batteriesystemen bewirkt als vorherrschende Technologien. SiFAB befindet sich derzeit im fortgeschrittenen Teststadium und hat in mehreren Batteriesystemen vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Die Anodentechnologie wurde erfolgreich mit inkrementellen Si-Ladungen von mehr als 40% getestet. Erwartungen zufolge könnte SiFAB neben der höheren Energiedichte schnellere Ladungen und eine längere Lebensdauer der Batterien für Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, tragbare Elektronik, Elektrowerkzeuge, Stromnetzspeicher und Luft- und Raumfahrt ermöglichen.

Unifrax ist aufgrund seiner bestehenden Produktionsanlage und der Infrastruktur in New Carlisle einzigartig aufgestellt, um die Kundennachfrage zu erfüllen und SiFAB im großen Maßstab zu entwickeln. Das Werk in Indiana wird als erstes mit dem Aufbau einer langfristigen SiFAB-Fertigungskapazität beginnen. Die neue Linie soll bis Ende 2022 bis zu 20 neue Arbeitsplätze schaffen und ein weiterer Zuwachs wird bis Ende 2023 erwartet. Unifrax wird noch in diesem Jahr weitere Informationen zu offenen Stellen auf seiner Website veröffentlichen.

„SiFAB ist die jüngste Entwicklung mit faserbasierter Technologie, die für Kunden einen deutlichen Mehrwert schaffen wird. Dieses transformative Material bildet eine weitere Ergänzung unseres soliden Portfolios für Elektrofahrzeug- und Batterielösungen“, sagte John Dandolph, President und CEO von Unifrax. „Unifrax ist ein großes, weltweites Produktionsunternehmen, dessen bahnbrechenden fortschrittlichen neu eingeführten Siliziumanodenmaterialien in bestehenden Produktionsprozessen eingesetzt werden können. Unsere bisherigen Erfolge und erwiesene Fähigkeit zur Entwicklung neuer und einzigartiger Technologien werden dazu beitragen, die Batterieindustrie mit SiFAB zu transformieren. Da wir unsere bestehende Anlage unter Ergänzung einer neuen Infrastruktur nutzen können, um die SiFAB-Fertigung in New Carlisle zu unterstützen, kann der Zeitplan zur Belieferung unserer Partner mit diesem wichtigen Material erheblich beschleunigt werden. Wir wissen die anhaltende Partnerschaft zwischen dem Bundesstaat Indiana und St. Joseph County zu schätzen und werden unsere bestehende Anlage umfassend nutzen, um neue Arbeitsplätze und Chancen für die Region zu schaffen.“