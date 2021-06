93 % Wirksamkeit gegen überwiegend zirkulierende, besorgniserregende Varianten und unter Beobachtung stehende Varianten

91 % Wirksamkeit bei den Hochrisikogruppen

100 % Wirksamkeit gegen Varianten, die nicht als „besorgniserregend" oder „unter Beobachtung stehend" gelten

Alle Krankenhausaufenthalte/Todesfälle aufgrund von COVID-19 traten in der Placebogruppe auf

Das Unternehmen veranstaltet heute um 8:30 Uhr ET eine Investoren-Telefonkonferenz

GAITHERSBURG, Maryland, 15. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), hat heute bekannt gegeben, dass NVX-CoV2373, sein rekombinanter COVID-19-Impfstoff auf der Basis von Nanopartikel-Proteinen, einen 100-prozentigen Schutz gegen mittelschwere und schwere Krankheitsverläufe bietet. Insgesamt soll er eine Wirksamkeit von 90,4 % aufweisen und hat den primären Endpunkt in seiner zulassungsrelevanten Phase-III-Studie PREVENT-19 erreicht. An der Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität haben 29.960 Teilnehmer an 119 Standorten in den USA und Mexiko teilgenommen, wobei der Schwerpunkt auf der Rekrutierung einer repräsentativen Population von Gemeinschaften und demografischen Gruppen lag, die am stärksten von der Krankheit betroffen sind.

„Heute ist Novavax dem wichtigen und anhaltenden weltweiten Bedarf der öffentlichen Gesundheit an zusätzlichen COVID-19-Impfstoffen einen Schritt näher gekommen. Diese klinischen Ergebnisse bestätigen, dass NVX-CoV2373 äußerst wirksam ist und einen umfassenden Schutz gegen mittelschwere und schwere COVID-19-Verläufe bietet", erklärte Stanley C. Erck, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. „Novavax arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, unsere regulatorischen Einreichungen zu vervollständigen und diesen Impfstoff, der auf einer bekannten und bewährten Plattform entwickelt wurde, einer Welt zur Verfügung zu stellen, die immer noch einen großen Bedarf an Impfstoff hat."

Das Unternehmen beabsichtigt, im dritten Quartal nach Abschluss der letzten Phasen der Prozessqualifizierung und der Assay-Validierung, die zur Erfüllung der Kriterien im Bereich Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC) erforderlich sind, eine behördliche Genehmigung zu beantragen. Nach der behördlichen Zulassung wäre Novavax perfekt dafür aufgestellt, bis zum Ende des dritten Quartals eine Produktionskapazität von 100 Millionen Dosen pro Monat bis zum Ende des dritten Quartals und von 150 Millionen Dosen pro Monat bis zum Ende des vierten Quartals 2021 zu erreichen.