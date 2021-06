Handelsbeginn für Euro Manganese-Aktien auf OTCQX unter dem Symbol EUMNF

VANCOUVER, British Columbia, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich bekanntgeben zu können, dass die Stammaktien des Unternehmens ab heute am OTCQX Best Market („OTCQX“) unter dem Symbol „EUMNF“ gehandelt werden. Der OTCQX ist die höchste von der OTC Markets Group Inc. betriebene Marktstufe, auf der ca. 11.000 US-amerikanische und weltweite Wertpapiere gehandelt werden. Der Handel auf dem OTCQX-Markt wird die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für US-Anleger erhöhen. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange (TSXV) und an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Symbol EMN sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol EO6 gehandelt.



EMN hat sich dem US-amerikanischen OTCQX-Markt als Folge des wachsenden Interesses von US-Anlegern an ENM und seinem Chvaletice Manganprojekt angeschlossen.