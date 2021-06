ImpactWayv startet Social-Media-Plattform mit Fokus auf sozialem Wohl

Anwender von ImpactWayv können sich über jede der Kernkomponenten miteinander vernetzen und interagieren. Zu diesen Kernkomponenten zählen:

Öffentliche und private persönliche Netzwerke sowie Content Feeds, um sich zu engagieren und Einfluss zu nehmen.

Der „Impact Market“ ist ein öffentlicher Marktplatz mit transparenten Einflussprofilen von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Alle Teilnehmer können die Profile vergleichen, verfolgen, sich für sie engagieren und sie direkt unterstützen.

„Wayvs“ (Aspekte sozialer Einflussnahme, Themen, Trends und breitere Fragestellungen) ist ein Ordnungsrahmen für zielgerichtete Inhalte und Informationen auf der gesamten Plattform.

„ImpactWayv demokratisiert die soziale Einflussnahme für alle“, so Dan Rubino, Mitbegründer, Chairman und Chief Executive Officer von ImpactWayv, Inc. „Endlich gibt es eine zielgerichtete Social-Media-Plattform, die Verbrauchern, Marken, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen eine Möglichkeit bietet, in allen Kategorien des täglichen Lebens zu forschen, zu schaffen, sich zu engagieren und zu handeln – mit mehr Sinn, mehr Zweck und mehr Goodwill.“

Gefördert wird das Engagement auf der Plattform durch Dutzende von Wayvs, die sich auf soziale Anliegen in unterschiedlichen Bereichen erstrecken und verschiedene Themen in Bezug auf das Zusammenspiel von Unternehmen, Philanthropie und individuellem Einsatz für das Gemeinwohl abdecken. Einige Beispiele sind: Klimaschutz, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DE&I), soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR), Menschenrechte, öffentliche Gesundheit, Umwelt, Soziales und Governance (ESG), Wählerregistrierung und erneuerbare Energien. Wayvs erleichtern und fördern die Sichtbarkeit und das Engagement der Anwender auf der Plattform. Anwender tippen diese an, um relevante Impact-Diskussionen und -Initiativen sowie gleichgesinnte Personen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen zu finden, die ihr Engagement für die Belange teilen, die ihnen am Herzen liegen.