Belano Medicals Hautpflegeprodukte der Marke „ibiotics med” werden in das Sortiment der österreichischen Drogeriekette BIPA aufgenommen. Die Kette gehört zur REWE-Gruppe und gilt mit 600 Filialen als zweitgrößter Drogeriefachhandel in Österreich. Zunächst sollen die „Akut-Pflegecreme” und die „Intensivpflege” in den Drogeriemärkten und online angeboten werden.„Belano rechnet damit, dass der Umsatz bereits im ...