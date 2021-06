Rackspace Technology aktiviert Daten für moderne Unternehmen mit der Ankündigung von Rackspace DataOps

Die Bereitstellung der richtigen Daten für die richtige Anwendung zum richtigen Zeitpunkt ist eine Grundvoraussetzung zum Anstoßen von Innovationen, z. B. um neue Geschäftsmodelle und Umsatzströme zu etablieren, mit Kunden in Kontakt zu treten, tiefe Einblicke in Lieferketten zu gewinnen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

„83 % der Befragten der Umfrage von 451 Research „Voice of the Enterprise (VotE): Data & Analytics, Data Management & Analytics 2020“ gaben an, dass sich ihre Unternehmen in einem gewissen Investitionsstadium bezüglich DataOps befinden, wobei mehr als ein Drittel eine DataOps-Strategie definiert und etabliert hat“, sagte Matt Aslett, Research Director für 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence.

Die Datentechnologien entwickeln sich schnell weiter, was die traditionelle langfristige Planung sowohl riskant als auch ineffizient macht. Die Investitionen in DataOps beschleunigen das Design, die Entwicklung und die Bereitstellung neuer Datenströme in der Datenarchitektur, sodass Teams auf Basis der sich entwickelnden Geschäftsanforderungen schnell Lösungen implementieren und regelmäßig aktualisieren können.

Rackspace Technology erzielt mit seinem Rackspace Elastic Engineering for Data, dem grundlegenden Service von Rackspace DataOps, eine vorhersehbare Bereitstellung und ein Änderungsmanagement von Daten, Datenmodellen und verwandten Artefakten. Rackspace Elastic Engineering for Data ermöglicht den Zugang zu einem Pod von Datenspezialisten über ein modernes Managed-Service-Modell, das die betriebliche Effizienz verbessert und Innovationen ermöglicht: