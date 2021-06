International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: ISA präsentiert sich zum ersten Mal beim Family Office Day in Wien

Wien, 17. Juni 2021 - Die International School Augsburg (ISA) präsentiert sich auf der Kapitalmarktkonferenz für Family Offices in Wien. Spätestens seit ihrem Börsengang im März hat die ISA als erste Bildungsaktie Europas überregionale Bekanntheit erlangt und das vor allem von Privatanlegern gefunden. Aber auch für institutionelle Investoren, Family-Offices und Stiftungen ist die ISA ein wertvolles Investment. "Der Konferenz mit dem Fokus auf "Impact Investing" ist der Family Office Day die ideale Plattform für uns, noch mehr Bildungsaktionäre zu gewinnen und die strategische Bedeutung privater Investition in Bildung herauszustellen", so Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA.

Das erfolgreiche Schulkonzept als IB World School zieht immer mehr Schüler an und so soll die Schule einen neuen Campus in idealer Lage mit guter Verkehrsanbindung bekommen. Bildungsaktionäre investieren damit nicht nur die Möglichkeit an einem wachsenden und erfolgreichen Bildungseinrichtung mit den besten Akkreditierungen beteiligt zu sein, sondern ganz gezielt und direkt in Bildung.

"Das ist in Europa einzigartig", ist sich Marcus Wagner sicher. "Unseres Erachtens ist es der "Königsweg", ganz generell hochwertige Bildung ohne Steuererhöhungen oder noch mehr Schulden zu fördern. Qualität in Bildung wird der Staat langfristig alleine finanziell nicht sicherstellen können."



Als wichtiger Bestandteil des Augsburger Wirtschaftsraums bietet ISA ein international anerkanntes Schulkonzept in englischer Schulsprache. So können Firmen mit internationaler Ausrichtung leichter Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Aber auch Spieler des Bundesligisten FC Augsburg und der Augsburger Panther setzen auf das hochwertige Bildungsangebot der Schule. Als staatlich anerkannte Ersatz- bzw. Ergänzungsschule deckt sie den gesamten Bereich von der Vorschule ab drei Jahren bis zur 12. Jahrgangsstufe ab. Die Abschlüsse der Schule sind weltweit und auch in Deutschland als allgemeine Hochschulreife / Abitur bzw. als Mittlere Reife anerkannt. Dank ihres hohen Digitalisierungsgrades ist die ISA nicht nur die erste Schule überhaupt, die im Rahmen des Wettbewerbs "TOP 100 der innovativsten deutschen Mittelständler" ausgezeichnet wurde. Sie kam so auch ohne jede Unterrichtsunterbrechung im Online-, Hybrid oder Präsenzunterricht durch die Pandemie.