---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, ODER JAPAN.

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma AG erlöst 20 Mio. Euro aus Privatplatzierung

Ladenburg, 15. Juni 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab bekannt, dass sie im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. Euro erzielt hat. Heidelberg Pharma gab 3.106.637 neue Aktien aus genehmigtem Kapital aus, das entspricht ca. 10 % des aktuellen Grundkapitals. Der Preis je Aktie betrug 6,44 Euro, was einen Abschlag von ca. 3,9 % zum Tagesschlusskurs bedeutet.



Die neuen Aktien wurden neuen auf Biotechnologie spezialisierten, institutionellen Investoren zugeteilt, darunter u.a. Polar Capital Biotech Investment Fund und Invus, und 1.943.565 Aktien wurden der DH-LT-Investments GmbH, St. Leon-Rot, einem Beteiligungsunternehmen von Herrn Dietmar Hopp, zugeteilt. Die Kapitalmaßnahme wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf 34.173.009 erhöhen.



Die Ausgabe neuer Aktien wurde heute vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG beschlossen. Die neuen Aktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.



Die Kapitalerhöhung wurde von Bryan, Garnier & Co als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.



+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++



---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Hinweise



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden.