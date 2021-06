Das 4. Xibe Muddy Land Drachenboot Festival in North Shenyang New District wurde feierlich eröffnet

SHENYANG, China, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- „Drachenboot im schlammigen Land und Knödel im North Shenyang New District" - das Festival mit dem Thema „Koexistenz von Xibe-Volksbräuchen und Reiskultur" und „Kreuzung von Erde und Drachenbooten" wurde am 13. Juni in Shenyang abgehalten, so die Werbeabteilung des North Shenyang New District. Der Daomeng Space Spot eröffnete eine kulturtouristische Veranstaltung zum Drachenbootfestival.

Die Hauptbühne der Eröffnungsfeier dieser Veranstaltung wurde im Reisfeld aufgebaut. Fahren Sie mit dem Reisfeld-Zug, bewundern Sie die Reisfeld-Malereien auf dem Traumturm, besuchen Sie den Kultur- und Kreativmarkt und interagieren Sie mit lustigen Wettbewerben wie Kick Pocket und Galaha, Verköstigungen von Reisspezialitäten, kulturelle Gesangs- und Tanzaufführungen der Xibe-Kultur, originelle groß angelegte Live-Performances, die faszinierende Storyline und einzigartige innovative Spielerfahrung ermöglichen es Bürgern und Touristen, Xibes immaterielles Kulturerbe und die Bräuche des Drachenbootfestes zu erleben.