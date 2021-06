Laserfiche wird in einem unabhängigen Analystenbericht über Anbieter von Content-Plattformen als "Strong Performer" gewürdigt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3196206-1&h=202235135&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3196206-1%26h%3D3762804764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laserfiche.com%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253Dforrester-wave-content-platforms-press-release%2526utm_campaign%253Dforrester%26a%3DLaserfiche&a=Laserfiche - der führende SaaS-Anbieter von intelligentem ContentManagement und Geschäftsprozess-Automatisierung - wurde in The ForresterWave(TM): Content-Plattformen, Q2 2021 als "Strong Performer" ausgezeichnet.Laserfiche war einer von 14 Anbietern, die aufgrund der Stärke ihrer Strategieund ihres aktuellen Angebots bewertet wurden.Laserfiche erhielt die höchstmögliche Bewertung in den Kriterien PackagedApplications, Developer Support, Content Generation Services und ExecutionRoadmap. Laut dem Bericht "hat [Laserfiches] Roadmap undCloud-first-Produktvision das Unternehmen für die Skalierung in größereUnternehmen ausgestattet, und sein Marktansatz hat weiterhin einenprogrammatischen Fokus auf wichtige vertikale Branchen." Weiter heißt es in demBericht: "Laserfiche bietet eine starke Unterstützung für paketierte Anwendungenund Lösungsvorlagen und unterstützt den Austausch dieser Vorlagen über Kunden-und Partner-Communities."Laserfiche verfolgt einen Cloud-first-Ansatz für Enterprise Content Management(ECM) und konzentriert sich auf die Bereitstellung einer flexiblen,erweiterbaren Plattform, die sich problemlos in Unternehmensanwendungenintegrieren lässt. Das Unternehmen bietet weiterhin branchenführende Funktionenfür Records Management, elektronische Formulare undGeschäftsprozessautomatisierung einschließlich RPA und Smart Capture. Die starkeKundenorientierung von Laserfiche treibt auch die Produktinnovation und dastiefe Engagement mit seiner Anwendergemeinschaft voran."Laserfiche ist weiterhin führend in der inhaltszentriertenProzessautomatisierung", sagt Thomas Phelps, Laserfiche CIO und Senior VicePresident of Corporate Strategy. "Wir glauben, dass LaserfichesCloud-first-Produktvision und sein Engagement, Kunden in stark reguliertenBranchen zu unterstützen, der Grund für unsere Positionierung als StrongPerformer in 'The Forrester Wave: Content Platforms' sind."The Forrester Wave: Content Platforms, Q2 2021 bewertet Anbieter anhand von 25Kriterien, gruppiert in drei übergeordnete Kategorien: aktuelles Angebot,Strategie und Marktpräsenz. Für weitere Informationen können Sie die ForresterWave: Content Platforms, Q2 2021 hier herunterladen (https://c212.net/c/link/?t=