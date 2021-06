Equinor beauftragt die Subsea Integration Alliance mit EPCI-Auftrag für Bacalhau

Schlumberger hat heute bekannt gegeben, dass die Subsea Integration Alliance von Equinor einen Großauftrag für das Bacalhau-Projekt vor der brasilianischen Küste erhalten hat. Der Auftragsumfang umfasst die Konstruktion, Beschaffung, den Bau und die Installation (Engineering, Procurement, Construction and Installation, EPCI) der Unterwasser-Produktionssysteme (Subsea Production Systems, SPS) und Unterwasser-Pipelines (SURF).

Das Team der Subsea Integration Alliance, das während der anfänglichen Front-End-Engineering-Phase gebildet wurde, die im Januar 2020 beauftragt wurde, wird nun in die vollständige EPCI-Phase übergehen. Projektmanagement und Detailplanung werden in Rio de Janeiro stattfinden. Die Offshore-Aktivitäten werden im Jahr 2022 unter Einsatz der Subsea 7 Reel-Lay-, Flex-Lay- und Leichtbauschiffe beginnen.

„Dieser Auftrag ist Ausdruck unseres Einsatzes, die Leistung des Bacalhau-Feldes von Equinor durch einen offenen Kooperationsansatz zu steigern, wobei die Integration und Anwendung innovativer Unterwassertechnologielösungen auf der Hochdruck- und Tiefsee-Expertise von Schlumberger aufbaut“, sagte Donnie Ross, Präsident des Bereichs Production Systems bei Schlumberger. „Gleichzeitig wird das Projekt durch die Wertschöpfung im Land einen positiven Einfluss auf die regionale Wirtschaft haben.“

„Wir haben seit der FEED-Vergabe im Jahr 2020 eng mit Equinor zusammengearbeitet“, sagte Stuart Fitzgerald, CEO von Subsea Integration Alliance LLC. „Jetzt, in der EPCI-Phase, werden wir Equinor dabei unterstützen, das Potenzial des Bacalhau-Feldes durch das marktführende Technologie- und Dienstleistungsportfolio von Subsea Integration Alliance und einen „One-Team“-Ansatz bei der Projektabwicklung zu maximieren.“

Das Bacalhau-Feld befindet sich 185 km vor der Küste der Gemeinde Ilhabela, im Bundesstaat São Paulo, in einer Wassertiefe von 2.050 m. Bacalhau ist das erste integrierte SPS- und SURF-Projekt in Brasilien. Der Zuschlag ist eine wichtige Untermauerung der starken Position der Subsea Integration Alliance auf dem integrierten Markt und unserer langjährigen örtlichen Präsenz in Brasilien.