Fluence führt modulares RAZR-System ein, um unterschiedliche Anforderungen an die vertikale Landwirtschaft und Propagation vor Ort zu erfüllen

Fluence by OSRAM (Fluence), ein global führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Produktion von Cannabis und Lebensmitteln, hat heute sein RAZR Modular System auf den Markt gebracht, die neueste LED-Lösung des Unternehmens für vertikale Landwirte mit marktführenden Wirkungsgraden von 2,6 µmol/J unter dem „PhysioSpec BROAD R3“-Weißspektrum von Fluence.

Die jahrelange Erfahrung von Fluence in der Kooperation mit vertikalen Landwirten hat gezeigt, dass PhysioSpec BROAD R3 das optimale Spektrum für die Propagation von Pflanzen und die Kultivierung einer Vielzahl von Blattgemüse, Keimpflanzen, Kräutern und anderen Gemüsesorten über den ganzen Zyklus hinweg ist. Das neueste RAZR-System ist mit dem BROAD-R3-Spektrum von Fluence 18 % effizienter als frühere Generationen. Die mechanische Montage und die elektrische Verdrahtung des RAZR-Modular-Systems sind zudem äußerst konfigurierbar und lassen sich leicht in verschiedene Arten von Regalen integrieren. Das flexible Design des Systems macht es auf einzigartige Weise geeignet für die Skalierung in einer Umgebung für vertikale Landwirtschaft.

„Vertikale Landwirte sind der Motor für einige der größten Innovationen in der modernen Pflanzenproduktion“, sagt David Cohen, CEO von Fluence. „Durch die Vereinfachung der Lebensmittel-Lieferkette können vertikale Landwirtschaftsbetriebe frische, nahrhafte Produkte an lokalisierte Regionen liefern. Typischerweise erfordern diese komplizierten Anbauflächen maßgeschneiderte, mehrschichtige Regalsysteme mit speziellen Lösungen für LED-Beleuchtung, die die Entwicklung der Pflanzen in den verschiedenen Wachstumsstadien optimieren können. Unser RAZR Modular System senkt nicht nur die gesamten Betriebsausgaben durch seine effizienten und konfigurierbaren Vorrichtungen, sondern bietet auch ein erprobtes Spektrum für die Propagation und den vertikalen Anbau von Blattgemüse, Keimpflanzen, Kräutern und anderem Gemüse.“

Fluence vertreibt sein RAZR Modular System an vertikale Landwirte sowohl direkt als auch über Partner wie Ecopromt, eine führende Treibhaus-Beratung. Die Anbauspezialisten von Ecopromt haben ein vollständig integriertes Wagensystem mit dem RAZR Modular System sowie ein proprietäres Bewässerungssystem konzipiert. Ecopromts integriertes Wagensystem wurde bereits in mehreren vertikalen Landwirtschaftsbetrieben in Europa und den USA eingerichtet.