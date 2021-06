Outseer verkündet neues Partnerprogramm Outseer Beyond zur Erweiterung der preisgekrönten Funktionen zur Betrugsprävention, Zahlungsauthentifizierung und Identitätsprüfung im gesamten Ökosystem

Outseer, der Marktführer für Lösungen zur Zahlungsauthentifizierung und Kontoüberwachung, hat heute mit Outseer Beyond ein neues Partnerprogramm für komplementäre Anbieter von Technologien zur Zahlungsauthentifizierung und Betrugsprävention angekündigt. Diese Entwicklung knüpft an die Ankündigung von RSA in der vergangenen Woche an, Outseer als neues, eigenständiges Unternehmen einzuführen.

Outseer Beyond sorgt in der Branche für neue Möglichkeiten, tiefer gehende Funktionen in den Bereichen Betrugsprävention, Risikominderung und Identitätsschutz einzuführen, die an und durch eine Partner-Community bereitgestellt werden. Outseer arbeitet im Zuge dieses Programms mit jedem Partner zusammen, um Produktintegration, Datensynergien und Markteinführungsstrategien zu identifizieren, die den Umsatz der Partner steigern und eine umfassendere Kundenlösung bieten.