Lineage Logistics gibt die Übernahme der Kühlhaussparte der Claus Sørensen Group bekannt

Claus Sørensen wurde 1926 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Esbjerg, Dänemark, und betreibt neun Kühllager, die strategisch günstig in der Nähe wichtiger Fischereihäfen und Einrichtungen der Lebensmittelproduktion liegen. Die Gesamtkapazität des Anlagennetzwerks von Claus Sørensen beträgt mehr als 800.000 Kubikmeter, mit einer Gefrierkapazität von etwa 1.800 Tonnen pro Tag.

„Bei Lineage sind wir aktiv auf der Suche nach Möglichkeiten, unser marktführendes Standortnetzwerk zu stärken und unseren Kunden einen strategischen Mehrwert zu bieten, indem wir noch mehr Knotenpunkte innerhalb ihrer Lieferketten miteinander verbinden“, sagt Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage. „Mit der Übernahme von Claus Sørensen erweitern wir unsere Reichweite in der nordischen Region und ergänzen unsere europäische Organisation um ein sehr fähiges Team.“

„Der Einsatz von Lineage für Innovation und Service passt perfekt zu unserem langjährigen Engagement, ein bevorzugter Partner für unsere Kunden zu sein“, sagt Jesper Toft Mathiasen von Claus Sørensen. „Wir freuen uns, einem Unternehmen beizutreten, das unsere Werte teilt, und uns mit dem Team von Lineage in der Region zusammenzutun, um für unsere Kunden Innovationen zu entwickeln und sie beim Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten zu unterstützen.“

„Wie viele Unternehmen, die sich Lineage bereits angeschlossen haben, ist Claus Sørensen ein familiengeführtes Unternehmen mit einer langen Tradition und einer starken unternehmerischen Kultur“, sagt Mike McClendon, Präsident des Bereichs International Operations & EVP für Network Optimization bei Lineage. „Wir freuen uns sehr, mit Jesper und dem Team von Claus Sørensen Cold Storage zusammenzuarbeiten, und ich vertraue auf die Fähigkeit unserer vereinten Teams, im Namen unserer Kunden Erfolge zu erzielen.“

Die Akquisition folgt auf die kürzlich bekannt gegebene Vereinbarung von Lineage zur Übernahme der Kloosterboer Group und trägt zur strategischen Erweiterung des Anlagennetzwerks von Lineage in Europa bei. Die globale Präsenz von Lineage umfasst derzeit mehr als 2,1 Milliarden Kubikfuß an temperaturgeregelter Kapazität in 15 Ländern in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika.