i2c wird als erstes Unternehmen Mitglied von Visa Fintech Fast Track in vier Regionen

„Wir freuen uns, den Prozess der Einführung eines Kartenprogramms in 10 weiteren Ländern vereinfachen zu können, als Erweiterung unseres Engagements, ein wirklich globaler Partner für unsere Kunden zu sein“, sagte Jim McCarthy, Präsident von i2c. „Wir betreuen seit Jahren Innovatoren im asiatisch-pazifischen Raum. Mit dieser Zertifizierung erweitern wir weiterhin die Breite der Dienstleistungen und Angebote, die wir unseren Kunden in der gesamten Region bieten können, unterstützen regionale Ideenträger bei der kompromisslosen Verwirklichung ihrer Produktvisionen und erreichen schnellere Innovationszyklen und Markteinführungszeiten durch die Nutzung des Partnernetzwerks von Visa.“

Durch die Auswahl eines Partners, der in mehreren Regionen zertifiziert ist, können Fintechs auf neue Regionen skalieren, ohne sich mit mehreren Enablern zu integrieren. Als einer der ersten zertifizierten Visa Fast Track Fintech Enablers in den USA hat i2c seine Beteiligung seitdem auf Kanada, Nahost/Nordafrika und jetzt auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet. Im Rahmen des Programms haben sich i2c und Visa zusammengetan, um visionäre Zahlungsprojekte auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken, darunter: Car IQ, Higher Rewards und Fluz in den USA, Truly Financial in Kanada, Cleo im Vereinigten Königreich, Finstro und Airwallex in Australien. In den kommenden Monaten werden zahlreiche neue Fintech-Partner rund um den Globus bekannt gegeben.

Das Programm und seine Partnerschaften fördern die finanzielle Inklusion und ermöglichen gleichzeitig digitale Geldbörsen, digitales Banking, B2B-Zahlungen, grenzüberschreitende Überweisungen, digitale Währungen und vieles mehr.

Über i2c Inc.

Das Unternehmen i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene „Building Block“-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und anderes erstellen. Auf der Grundlage einer einzigen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern/Hoheitsgebieten in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie auf i2cinc.com, und folgen Sie uns unter @i2cinc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210615006225/de/