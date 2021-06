Solis gewinnt mehrere Auszeichnungen beim SNEC 2021

NINGBO, China, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die 15. SNEC (2021) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition brachte einige außergewöhnliche Ergebnisse und Anerkennung der Industrie. Die SNEC, die am 5. Juni in Shanghai zu Ende ging, erwies sich als eine großartige Gelegenheit für Solis, das für sein herausragendes Design und seine Produkte ausgezeichnet wurde, sowie für die Möglichkeit, mehrere MOUs und Verträge mit seinen Kunden zu unterzeichnen. Solis bot den Besuchern eine Plattform für Networking und Informationsaustausch. Die innovativen Hochstrom- und Hochleistungs-Wechselrichter von Solis präsentierten die hohe Qualität der Kundenerfahrung mit wirtschaftlichen und zuverlässigen Lösungen für grüne Energie.

Mit zwei neuen Produkteinführungszeremonien am 3. Juni stellte Solis Produkte vor, die den intelligenten und technologischen Fortschritt der Solarindustrie widerspiegeln. Klicken Sie auf den Link für weitere Informationen.