16.06.2021 / 03:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BCM AG schließt Kaufvertrag über Mehrheitserwerb der digitalen B2B Leasing-Plattform Bikeleasing ab - Deutliche Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021



Frankfurt am Main, 16. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM AG") hat heute einen Kaufvertrag über den mittelbaren Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG unterzeichnet ("BLS" bzw. zusammen mit den mit ihr verbundenen Unternehmen "BLS-Gruppe").



Im Rahmen der Transaktion bleiben die aktuellen

Gesellschafter-Geschäftsführer über eine Rückbeteiligung an der Erwerbsgesellschaft signifikant an der BLS Gruppe beteiligt. Darüber hinaus ist geplant, dass sich die Gründer im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung auch auf Ebene der BCM AG beteiligen. Unter Berücksichtigung dieser Rückbeteiligungen der Verkäufer wird der Anteil der BCM AG an der Erwerbsgesellschaft rund 60% betragen.



Basierend auf einem Unternehmenswert der BLS-Gruppe von rund EUR 300 Mio. beträgt der von BCM AG in bar aufzubringende Kaufpreis, vorbehaltlich üblicher Preisanpassungsmechanismen zum Vollzug des Erwerbs, rund EUR 167 Mio. Dieser soll aus vorhandenen Eigenmitteln sowie aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre finanziert werden, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen soll. BCM AG behält sich vor, ihren Anteil an der Erwerbsgesellschaft auf bis zu 50,1% zu Gunsten von Co-Investoren zu reduzieren und Teile des Kaufpreises über eine Brückenfinanzierung sicherzustellen.