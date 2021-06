American Wave Machines, Inc. gibt die endgültige Inbetriebnahme von PerfectSwell Shizunami bekannt

SOLANA BEACH, Kalifornien, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) gibt bekannt, dass die endgültige Inbetriebnahme von PerfectSwell Shizunami (静波サーフスタジアムPerfectSwell) am Ende des Monats beginnen wird. In der Surfstadt Shizunami, Makinohara, Japan, wird PerfectSwell Shizunami Weltklasse-Wettkampfsurfen in einer sicheren, kontrollierten Umgebung bieten. Der Surfpool wird auch als Trainingsplattform für olympische Surfteams zur Verfügung stehen.

Evan Geiselman, Profi-Surfer und Gewinner der 2016 Ichinomiya Chiba Open, wird Teil des Inbetriebnahme-Teams sein, das PerfectSwell auf Herz und Nieren testet. Neu in Japan sind Software-Plattform-Innovationen wie „Temporal Distortion", ein Parameter für das Wellendesign, der zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bietet. „Temporal Distortion wird zu einer völlig neuen Auswahl an Wellen sowohl für Hochleistungs- als auch für Lernanwendungen führen", sagt William McFarland, AWM-Surfprogrammierer. „Es wird der Brandung wechselnde Elemente hinzufügen, was insgesamt eine dynamischere Welle ergibt." Zu den weiteren neuen Funktionen gehören Verbesserungen des Leistungsverhaltens des Systems. „Die Ergebnisse der Start-up-Tests bestätigen, dass das verbesserte Leistungsverhalten erreicht wurde", so der leitende Ingenieur Miquel Lazaro.