Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur neuen Rolle der EU in der Weltpolitik Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.06.2021, 05:35 | 53 | 0 | 0 16.06.2021, 05:35 | KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur neuen Rolle der EU in der Weltpolitik: "In den vergangenen vier Jahren hatten es die Europäer gut. Jede eigene Unzulänglichkeit konnte hinter der Politik Donald Trumps versteckt werden. Das war bequem. Damit ist endlich Schluss. Für die EU besteht kein Grund mehr, so zu tun, als hätte sie Klimaschutz, Multilateralismus oder fairen Handel erfunden. Die Europäer müssen jetzt unter Beweis stellen, dass sie es ernst meinen - mit der Steuergerechtigkeit, mit dem Klimaschutz, mit dem Schutz der demokratischen Grundwerte."/yyzz/DP/he



