WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Lufthansa: "Lufthansa drohte in der Corona-Krise der Absturz. Angesichts der Lockerungen der Reisebeschränkungen sieht sich Deutschlands größte Airline jetzt aber am Wendepunkt. Die Buchungen ziehen derart deutlich an, dass geparkte Flieger reaktiviert werden. Der Vorstand hat den Stillstand in der Pandemie genutzt, um schon länger anvisierte Umstrukturierungen durchzusetzen. Der Konzern wird schlanker aufgestellt sein. Für die Beschäftigten ist die Botschaft bitter. Entweder sie stimmen Lohneinbußen und Teilzeitvereinbarungen zu oder sie verlieren ihre Arbeitsplätze."



