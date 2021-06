FRANKFURT AM MAIN , Deutschland, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Glassdoor, weltweit führend in Bezug auf Informationen zu Jobs und Unternehmen, hat die beliebtesten Manager 2021 in Deutschland und vier weiteren Ländern ermittelt. Die Gewinner wurden mit dem Glassdoor-Award für die beliebtesten Manager ausgezeichnet. Anders als andere Auszeichnungen basiert der Award ausschließlich auf dem freiwilligen und anonymen Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Beschäftigten können bei Glassdoor eine Arbeitgeberbewertung über die Führungsqualitäten ihrer/s CEOs abgeben und darüber hinaus weitere Einblicke in ihren Berufsalltag, ihr Arbeitsumfeld und zu ihrem Arbeitgeber gewähren.

In diesem Jahr zeichnet Glassdoor beliebte Manager in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Kanada aus. In Deutschland wird der Glassdoor-Award für die beliebtesten Manager bereits zum sechsten Mal vergeben. In diesem Jahr geht er an die folgenden 25 CEOs aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden:

Herbert Diess , Volkswagen (99 Prozent Zustimmung) Nikolai Setzer , Continental (99 Prozent Zustimmung) Jesper Brodin , IKEA (99 Prozent Zustimmung) Oliver Blume , Porsche (98 Prozent Zustimmung) Dietmar Bichler , Bertrandt (98 Prozent Zustimmung) Severin Schwan , Roche (98 Prozent Zustimmung) Satya Nadella , Microsoft (98 Prozent Zustimmung) Aiman Ezzat , Capgemini (97 Prozent Zustimmung) Bernd Montag , Siemens Healthineers (97 Prozent Zustimmung) Robert E. Moritz , PwC (96 Prozent Zustimmung) Steve Hare , Sage (96 Prozent Zustimmung) Eli Glickman , ZIM Integrated Shipping Services (96 Prozent Zustimmung) ulie Sweet, Accenture (95 Prozent Zustimmung) George D. Schindler , CGI (95 Prozent Zustimmung) Volkmar Denner , Robert Bosch (95 Prozent Zustimmung) Hannes Ametsreiter, Vodafone Deutschland (94 Prozent Zustimmung) Stefan Smalla , Westwing Home and Living (94 Prozent Zustimmung) Guillaume Faury, Airbus (94 Prozent Zustimmung) Reinhard Ploss , Infineon Technologies (93 Prozent Zustimmung) Christian Klein , SAP (93 Prozent Zustimmung) Kiumars Hamidian , BearingPoint (93 Prozent Zustimmung) Niklas Östberg, Delivery Hero (93 Prozent Zustimmung) Frank Appel , DHL (93 Prozent Zustimmung) Reimund Neugebauer , Fraunhofer-Gesellschaft (93 Prozent Zustimmung) Bjørn Gulden, PUMA (92 Prozent Zustimmung)

„Im vergangenen Jahr standen die Führungskräfte von Unternehmen auf der ganzen Welt vor noch nie da gewesenen Herausforderungen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der COVID-19-Krise zu unterstützen. Die Bewertungen zeigen: Diese CEOs haben sich hervorgetan und neue Wege gefunden, ihre Angestellten zu unterstützen, als die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt wurde", so Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer von Glassdoor. „In einem herausfordernden Jahr ist es inspirierend, Top-CEOs zu sehen, die sich laut ihren Mitarbeitenden an Veränderungen angepasst, Visionen neu definiert und mit Transparenz geführt haben – während sie die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft an erste Stelle gesetzt haben. Ich gratuliere den diesjährigen Gewinnern zu dieser Auszeichnung."