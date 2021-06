16.06.2021 / 07:00



Relief Therapeutics berichtet, dass sein Kooperationspartner NRx Pharmaceuticals zusätzliche Ergebnisse aus dem erweiterten Härtefallprogramm ("Expanded Access Protocol") mit Aviptadil für Patienten mit kritischem COVID-19 bekannt gegeben hat



Genf, Schweiz, 16. Juni 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, berichtete heute, dass sein Kooperationspartner NRx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRXP) ("NRx") zusätzliche Ergebnisse aus dem erweiterten US-amerikanischen Härtefallprogramm ("Expanded Access Protocol", EAP) mit Aviptadil bekannt gegeben hat. Das EAP umfasste 240 Intensivpatienten mit, COVID-19-induziertem kritischem Atemversagen, die entweder eine invasive oder nicht-invasive mechanische Beatmung oder Sauerstoff mit hoher Flussrate durch eine Nasenkanüle benötigten und die aus der kürzlich abgeschlossenen klinischen Phase-2b/3-Studie mit intravenös verabreichten (IV) Aviptadil ausgeschlossen waren. Laut der Pressemitteilung von NRx werden diese EAP-Daten von NRx der U.S.-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA ("Food and Drug Administration") als "real-world"-Nachweis zur Unterstützung der Ergebnisse der Phase 2b/3-Studie vorgelegt. Die entsprechende NRx-Pressemitteilung kann über folgenden Link abgerufen werden.

