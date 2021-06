Die FED-Sitzung heute wird mit Hochspannung erwartet. Bis dahin skizziert sich der DAX-Chart wie folgt:

Auf das neue Allzeithoch am Montag folgte erst einmal Ernüchterung. Dieses Muster sahen wir in etwa auch am Dienstag. Zwar ohne neues Allzeithoch im Intradayverlauf, jedoch mit einer ebenso starken Eröffnung und schwächeren zweiten Tageshälfte.

Zum Dienstag erfolgte ein ruhiger Handel in Richtung der heutigen FED-Sitzung. Unser DAX zeigte einen eher schüchternem Schlussrekord auf. Was ist heute zu erwarten?

Hierbei näherte sich der Index bis auf 10 Punkte dem Hoch von Montag an, nachdem er gleich am Morgen das Kaufsignal umsetzen konnte (Rückblick):

Neuer Anlauf zu den Hochs im DAX?

Dann wiederholte sich das Muster und der Index fiel erneut zurück, schloss aber das am Morgen eingezogene GAP diesmal nicht ganz. Die 15.700er-Marke wurde trotz weiter anziehender Unsicherheitsfaktoren verteidigt.

Was sorgte für Unsicherheit? Die Inflation in Deutschland stieg das fünfte Mal in Folge, beim Vergleich der Kalendermonate und notiert damit auf einem neuen Zyklushoch. Bisher scheint es die Börsen aber nur zu bremsen und nicht für eine Umkehr der größeren Bewegung zu sorgen. Dazu kommen wir gleich noch einmal im mittelfristigen Chart-Update.

Durch das "Abbremsen" vor dem GAP schaffte der DAX letztlich einen neuen Schlussrekord:

Muster im DAX am Dienstag

Die Volatilität sank weiter ab und folgende Eckdaten sind für den Dienstag verankert:

Eröffnung 15.744,77 Tageshoch 15.792,35 Tagestief 15.714,94 Vortageskurs 15.673,64 Schlusskurs 15.729,52

Am Tag der FED-Sitzung skizziert sich folgendes Gesamtbild.

Der mittelfristige Trend bleibt intakt, daran kann nur eine größere Volatilität etwas ändern:

Intakter mittelfristiger DAX-Trend

Allerdings würde ich die Support-Zone entsprechend anheben und wie die Versetzung einer Stop-Order im Trend an den Marktverlauf anpassen:

Support im mittelfristigen DAX-Bild

Hier kommen zwei Argumente zusammen: ehemalige Verlaufshochs als potenzielle Unterstützung und die Trendlinie ab Mitte Mai.

Aus der Vorbörse heraus ist das gleiche Muster wie gestern ersichtlich. Ausgehend von den Nachmittagstiefs kann ein Aufwärtstrend konstruiert werden, der den Markt erst einmal wieder trägt:

DAX-Vorbörse am 16.06.2021

Einen weiteren Schub könnte es entweder direkt bei Überschreitung der 15.750 geben oder im XETRA-Chart, ähnlich wie gestern, wenn wir die Vortages-Abwärtstrendlinie überwinden:

Signal im DAX für den Mittwoch

Das GAP auf der Unterseite ist deckungsgleich mit den Tiefs vom Montag, so dass hier ein größeres Short-Signal erfolgen kann und dann womöglich das mittelfristige Chartbild ins Spiel kommt.

Auf folgende Termine gilt es in der neuen Wochen zu achten.

Einen Schwung an Wirtschaftsdaten bietet Grossbritannien am Morgen an. Danach folgt seitens der EU noch eine Rede vom EZB-Mitglied de Guindos und 11.00 Uhr parallel der Blick auf die EU-Lohnkosten.

Die volle Konzentration gilt dem FED-Event am Abend. Nicht nur weil ich dazu das traditionelle JFD-Webinar abhalte, sondern weil die US-Notenbank ihre Sicht auf die Themen Konjunktur, Arbeitsmarkt und Inflation veröffentlicht. An den Zinsen sollte sich nichts ändern, darin sind sich alle Marktteilnehmer einig, aber der Ausblick dürfte für die weitere Börsenstimmung entscheidend sein. Ab 20.30 Uhr sind wir daher alle gespannt auf die Äußerungen von Jerome Powell.

Alle genannten Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 16.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt morgen viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

