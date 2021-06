THC engagiert Oak Hill Financial Inc. für Investor Relations und Beratungsdienstleistungen

THC - CSE THCBF - OTC TFHD .F

VANCOUVER, British Columbia, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. („THC" oder das „Unternehmen") (CSE: THC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste von Oak Hill Financial („Oak Hill") mit Sitz in Toronto in Anspruch genommen hat, um es bei seinen Investor-Relations-Aktivitäten zu unterstützen. THC kooperiert mit Oak Hill, um seine Sichtbarkeit und sein Profil in der Öffentlichkeit und in der Finanzwelt zu verbessern.

Oak Hill wurde für einen Zeitraum von drei Monaten verpflichtet. Oak Hill stellt THC Beratungsleistungen im Bereich Investor Relations in Kanada zur Verfügung. Die Gesamtkosten für THC über die Laufzeit der Vereinbarung belaufen sich auf 24.000 $ plus HST. THC wird außerdem 300.000 Optionen an Oak Hill ausgeben. Der Preis der Aktien richtet sich nach dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am Tag vor oder am Tag der Ausgabe, je nachdem, welcher Kurs höher ist.