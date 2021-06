JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Deboo

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Beiersdorf von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 120 Euro angehoben. Der Konsumgüter- und Kosmetikkonzern könnte die Markterwartungen im laufenden Jahr dank der Entwicklung mit Sonnenschutzprodukten sowie der Marke La Prairie übertreffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das verschaffe dem neuen Konzernchef Vincent Warnery Zeit für eine Trendwende bei Nivea sowie für eine Erholung der Gewinnmargen./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 13:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.