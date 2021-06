Es läuft für den Dax. Der Index schiebt belastende Faktoren (erst einmal) zur Seite und zeigt in diesen Tagen eine überaus robuste Entwicklung.

Unter charttechnischen Aspekten lässt sich feststellen, dass dem Index die Verschnaufpause, die er sich im April / Mai in Form einer Seitwärtsbewegung in den Grenzen 15.500 Punkte auf der Oberseite sowie 15.000 / 14.800 Punkte auf der Unterseite nahm, offenkundig gut tat. Frisch gestärkt bricht der Index in diesen Tagen zu neuen Ufern auf.

Das zuletzt noch von uns bemängelte Fehlen von Momentum und Aufwärtsdynamik hat sich mittlerweile relativiert. Der Dax kämpfte sich nach dem Ausbruch über die 15.500er Marke weiter nach oben und konnte sich zuletzt im Bereich von 15.700+ Punkten festsetzen. Damit dürfte der Index so langsam, aber sicher in den Anziehungsbereich der psychologisch wichtigen 16.000er Marke kommen.

Die nächsten Tage sind nicht nur vor dem Hintergrund der Frage, ob der Index die 16.000er Marke zügig erreichen kein, spannend. Vielmehr gilt es auch, die anstehenden Termine im Auge zu behalten. Vor allem die zweitägige Sitzung des FOMC der US-Notenbank sollte hierbei im Fokus stehen. Am Mittwoch (16.06.) werden die Ergebnisse der Beratungen den Marktakteuren bekanntgegeben. Eine Leitzinserhöhung zum aktuellen Zeitpunkt dürfte zwar eher unwahrscheinlich sein, dennoch könnten die begleitenden Kommuniqués bzw. die darin getätigte Wortwahl der Fed für Bewegung an den Aktienmärkten sorgen.

Kurzum. Der Dax befindet sich in einer überaus spannenden, gleichzeitig aussichtsreichen Konstellation und ist damit in „guter Gesellschaft“, denn auch andere Indizes weisen in diesen Tagen interessante Konstellationen auf. In Bezug auf den Dax gilt: Auf der Oberseite ist der Weg erst einmal frei. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise auf 15.500 Punkte begrenzt. Die zentrale Begrenzung verorten wir unverändert in den Bereich von 15.000 / 14.800 Punkten