---------------------------------------------------------------------------

q.beyond erwirbt Modern-Workplace-Spezialisten datac



- datac-Kompetenzen eröffnen q.beyond neue Wachstumschancen im Microsoft-Geschäft

- Zuwachs auf mehr als 100 Microsoft-Spezialisten für Collaboration und Digital-Workplace-Lösungen



Köln/Augsburg, 16. Juni 2021 - Die q.beyond AG erwirbt 100 % der Anteile der Augsburger datac Kommunikationssysteme GmbH. Der Modern-Workplace- und Collaboration-Spezialist entwickelt und betreut für seine derzeit mehr als 700 mittelständischen Kunden ganzheitliche Lösungen für die digitalisierte Arbeitswelt und setzt hier vor allem auf Microsoft-Produkte wie Office 365 und Teams. q.beyond erweitert mit der Übernahme ihre bestehende Kompetenz rund um den digitalen Arbeitsplatz, gewinnt mit Augsburg einen Standort in einem attraktiven wirtschaftlichen Umfeld hinzu und baut so ihre starke Stellung in diesem hochdynamischen Markt weiter aus.



Bereits mehr als 150.000 digitale Arbeitsplätze in Betrieb

q.beyond CEO Jürgen Hermann erklärt: "Der digitale Arbeitsplatz ist der Dreh- und Angelpunkt für das moderne Mobile Office und damit ein Schlüsselelement jeder digitalen Transformation. Die Pandemie und die damit einhergehende Anforderung an Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die passenden Tools für das Arbeiten im Home-Office bereitzustellen, haben die Nachfrage nach diesen Lösungen zusätzlich verstärkt." Schon heute betreuen die beiden Unternehmen zusammen mehr als 150.000 digitale Arbeitsplätze. Hermann betont: "Mit datac haben wir genau das richtige Unternehmen gefunden, um unser Microsoft-Geschäft auszubauen und den digitalen Wandel unserer Kunden voranzutreiben." Mit den vereinten Kompetenzen auf diesem Gebiet plant q.beyond den Aufbau eines Microsoft Excellence Centers.



datac hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich auf das Geschäft mit Microsoft-Lösungen für die virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation konzentriert. An den beiden Standorten Augsburg und Düsseldorf beschäftigt datac mehr als 50 IT-Fachkräfte - darunter zahlreiche von Microsoft zertifizierte Expertinnen und Experten. 2020 erzielte das wachstumsstarke und nachhaltig profitable Unternehmen einen Umsatz von rund 6,5 Mio. EUR. Über den Kaufpreis, den q.beyond vollständig aus eigenen Mitteln finanziert, wurde Stillschweigen vereinbart.