Biofrontera ist in Deutschland mit dem verschreibungspflichtigen Medikament Ameluz Marktführer in der photodynamischen Therapie (PDT) bei der Behandlung von Aktinischer Keratose (AK) und des Basalzellkarzinom. Bei diesen durch intensive Sonneneinstrahlung entstehenden Hautschäden, die eine Vorstufe von Hautkrebs bzw. bereits Hautkrebs darstellen, hat Ameluz in den Jahren 2018 bis 2020 die Marktführerschaft im PDT-Segment von 51,7 auf 63,3 Prozent ausgebaut. Die europäische Zulassung für Ameluz erhielt Biofrontera im Jahr 2012, vier Jahre danach kam der weltgrößte Pharmamarkt USA hinzu. Allein in Deutschland werden rund 1,7 Millionen Behandlungen von AK, in den USA bis zu 13 Millionen Behandlungen jährlich durchgeführt.

Ameluz ist das Flaggschiffprodukt von Biofrontera. 23,8 Millionen von 30,3 Millionen Euro Jahresumsatz erzielte das im Geregelten Markt gelistete Unternehmen 2020 aus Produkterlösen und davon hauptsächlich mit Ameluz. Von den Produktumsätzen entfielen 16,6 Millionen Euro auf die USA als größtem Absatzmarkt und 5,1 Millionen Euro auf Deutschland. In den nächsten fünf Jahren peilt die Gesellschaft einen Jahresumsatz von 200 bis 400 Millionen Euro an.

Deutschland kommt eine strategische Schlüsselrolle zu, weil Biofrontera hier bei der Produktoptimierung von Ameluz bislang die größten Fortschritte erzielt hat. Was das Biofrontera-Management als „Pipeline in a product“-Modell beschreibt, ist in der Praxis die breitere Anwendung von Ameluz durch Zulassungserweiterungen. Ursprünglich wurde Ameluz zunächst für die feldgerichtete Behandlung von AK im Gesicht und auf der Kopfhaut zugelassen. Seit 2018 kann das Produkt in der EU bei Basalzellkarzinomen verwendet werden und seit 2020 darf AK auch an den Extremitäten, Hals und Nacken behandelt werden.

Für einen deutlichen Vermarktungsschub auf dem Heimatmarkt sorgt die 2018 erweiterte Zulassung auf die PDT mit Tageslicht. Die Tageslicht-PDT hat für die Patienten mehrere Vorteile. Aufgrund der fehlenden Einwirkungszeit verkürzt sich die Dauer der Behandlung und ist mit weitaus weniger Schmerzen verbunden als die konventionelle PDT mit einer starken Rotlichtlampe. Darüber hinaus kann sie selbständig ohne längeren Aufenthalt in einer Arztpraxis durchgeführt werden. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Behandlung nun von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet wird.