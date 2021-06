Insgesamt verfolgt der Euro gegenüber dem Zloty seit nunmehr 2015 einen langfristigen Aufwärtstrend und markierte innerhalb dessen ein Verlaufshoch bei 4,68 PLN Anfang dieses Jahres. Das hohe Niveau konnte auf Dauer allerdings nicht gehalten werden, es folgte eine dreiwellige Korrektur zurück auf 4,4405 PLN bis Mitte Juni. Dort drehte der Kursverlauf wieder zur Oberseite ab und begab sich in einen ersten markanten Widerstandsbereich aus den Zwischentiefs aus April dieses Jahres sowie dem 61,8 % Fibo bei 4,53 PLN. Die nächste Kurschance liegt nun darüber und dürfte infolgedessen weiteres Aufwärtspotenzial an das nächsthöhere Ziel gelegen am 31,2 % Fibo aufwärts führen.

Zwei starke Wochen

Sobald es gelingt einen nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 4,5320 PLN zu etablieren, werden weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 4,5576 PLN wahrscheinlich, darüber schließlich an die nächsthöhere Widerstandsmarke gelegen am 38,2 % Fibo sowie 4,5885 PLN. Für diese kurze Wegstrecke könnte dann ein Long-Investment über das Mini Future Long Zertifikat WKN VQ8L58 eingegangen werden. Zuvor allerdings könnte es zu temporären Rücksetzern zurück auf 4,50 PLN kommen. Unter 4,4707 PLN sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, in diesem Szenario würden nämlich neuerliche Jahrestiefs möglich werden.